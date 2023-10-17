Acun Ilıcalı Survivor SMS'den kazancını açıkladı

Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada iddialı isimler yer alıyor. Özellikle yarışmaya bir daha katılmayacağını söyleyip geri dönen Nagihan Karaderi'yi Acun Ilıcalı "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" sözleriyle duyurmuştu.

Yeni sezonda herkesin çok iddialı olduğunu söyleyen Ilıcalı SMS'i kaldırmasının sebebinin de yarışmacıların bu iddiasından dolayı olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı ayrıca "SMS'ten para kazandığımı zanneden bir seyirci grubu var. Buradan elde ettiğimiz gelir Survivor'ın bir bölümünde kazandığımız gelir etmiyor. Öyle anlatayım size. 3 lira geliri var ya 1.5'u vergi oluyor yüzde 50 de şirketler yüzde 50 formatçı... Şuna geliyorum SMS'i niye yaptık internette hacker sistemi kurarsın. Şimdi artık düelloya çıkacaklar" dedi.