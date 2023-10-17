Acun Ilıcalı Survivor SMS'den kazancını açıkladı

Acun Ilıcalı katıldığı programda Survivor'a dair açıklamalarda bulundu. SMS'i kaldıran Ilıcalı buradan para kazanıp kazanmadığını da açıkladı.

Acun Ilıcalı Survivor SMS'den kazancını açıkladı

Survivor All Star 2024 formatıyla ekrana gelecek yarışmada iddialı isimler yer alıyor. Özellikle yarışmaya bir daha katılmayacağını söyleyip geri dönen Nagihan Karaderi'yi Acun Ilıcalı "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024’te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" sözleriyle duyurmuştu.

640xauto-002.jpg

Yeni sezonda herkesin çok iddialı olduğunu söyleyen Ilıcalı SMS'i kaldırmasının sebebinin de yarışmacıların bu iddiasından dolayı olduğunu söyledi.

83860.jpg

Acun Ilıcalı ayrıca "SMS'ten para kazandığımı zanneden bir seyirci grubu var. Buradan elde ettiğimiz gelir Survivor'ın bir bölümünde kazandığımız gelir etmiyor. Öyle anlatayım size. 3 lira geliri var ya 1.5'u vergi oluyor yüzde 50 de şirketler yüzde 50 formatçı... Şuna geliyorum SMS'i niye yaptık internette hacker sistemi kurarsın. Şimdi artık düelloya çıkacaklar" dedi.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt geldi
Acun Ilıcalı'dan Hasan Can Kaya itirafı
Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'a düello sistemi geliyor
Beyaz Show ekranlara dönüyor. Acun Ilıcalı şovmenin hayranlarına tarih verdi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
39 milyon vatandaş kredi borcuyla boğuşuyor Ekonomi
39 milyon vatandaş kredi borcuyla boğuşuyor
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu: 1'i ağır 4 yaralı
UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı Spor
UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı
Diyanet, 40 ilçeye müftü atayacak Gündem
Diyanet, 40 ilçeye müftü atayacak
Erzurum Müzesi’ne ziyaretçi akını Kültür Sanat
Erzurum Müzesi’ne ziyaretçi akını
Rafta farklı kasada farklı fiyat. Peki ne yapmak gerekiyor. Bu oyuna dikkat Gündem
Rafta farklı kasada farklı fiyat. Peki ne yapmak gerekiyor. Bu oyuna dikkat
İnsan hakları, ABD ve AB ülkeleri Konuk Kalem
İnsan hakları, ABD ve AB ülkeleri