Acun Ilıcalı transfer için Beşiktaş'ın kapısında! Resmen istediler

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de transfer çalışmaları sürüyor. Premier Lig hedefiyle yeni sezona başlayan takımın rotası ise Türkiye.

Teknik direktörlük koltuğuna Kayserispor'dan Sergej Jakirovic'i getiren Hull City'nin Beşiktaş'ın Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için siyah-beyazlı ekiple görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Sergej Jakirovic oyuncuya olan ilgilerin doğrulayarak, "Evet, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i istiyoruz ancak henüz bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

Boşnak futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 23 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

Beşiktaş kariyerinde 57 resmi maça çıkan Amir, bu maçlarda 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.