Acun Ilıcalı transfer için Beşiktaş'ın kapısında! Resmen istediler

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı transfer için Beşiktaş'ın kapısında! Resmen istediler

Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i transfer etmek isteyen Hull City'den Başkan Acun Ilıcalı ile Beşiktaş yönetimi arasındaki görüşmeler sıklaştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de transfer çalışmaları sürüyor. Premier Lig hedefiyle yeni sezona başlayan takımın rotası ise Türkiye.

Teknik direktörlük koltuğuna Kayserispor'dan Sergej Jakirovic'i getiren Hull City'nin Beşiktaş'ın Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için siyah-beyazlı ekiple görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

1-001.jpg

Sergej Jakirovic oyuncuya olan ilgilerin doğrulayarak, "Evet, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i istiyoruz ancak henüz bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.

Boşnak futbolcunun da kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

3-004.jpg

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, çıktığı 23 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve devre arasında Beşiktaş'a geri dönmüştü.

Beşiktaş kariyerinde 57 resmi maça çıkan Amir, bu maçlarda 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Son Haberler
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Adana’da vahşi saldırı! Sokakta ortasında vuruldu
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
Kurulan şirket sayısında dikkat çeken istatistik! 2025'in ilk 7 ayında yüzde 0,6 azaldı
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İşitme kaybı yaşamı altüst ediyor! Uzmanlardan kritik uyarılar
İsrail önce sivilleri öldürdü sonra ‘terörist’ ilan etti: Katledilen her 6 kişiden 5’i…
İsrail önce sivilleri öldürdü sonra ‘terörist’ ilan etti: Katledilen her 6 kişiden 5’i…
Urla’da yanlış hedef! Kurşunlama olayında şok gerçek
Urla’da yanlış hedef! Kurşunlama olayında şok gerçek