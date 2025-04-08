Acun Ilıcalı ve Mourinho'nun gece yarısı ne konuştuğu ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde mağlup olduğu maçın sonrasında, Teknik Direktör Jose Mourinho ile kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın gece geç saatlerde bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre, bu buluşmada ikili, takımın içinde bulunduğu problemleri masaya yatırdı ve olası çözümler üzerine tartıştı. Görüşmede Mourinho bazı futbolcuların yoğun maç temposu nedeniyle fiziksel ve zihinsel olarak tükenmişlik yaşadığını ve bu durumun performansı olumsuz etkilediğini aktardı. Ayrıca, Portekizli teknik direktörün takımda köklü bir yenilenme yapmayı düşündüğü ifade edildi.

KADRODA RADİKAL KARARLAR

Görüşme sırasında Acun Ilıcalı’nın, Mourinho’ya “Takımın temel sorunu nedir hocam?” diye sorduğu ve bu soruya yanıt olarak Mourinho’nun, bazı oyuncuların yıpranmışlığını vurguladığı söylendi. İddialara göre Mourinho, Talisca, En Nesyri, Kostic, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yusuf ve bu sezon dikkat çeken isimlerden Oğuz Aydın’ı ilerleyen süreçte kadroda değerlendirmeyi planlamadığını dile getirdi. Bu kararların risk taşıdığı, özellikle Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçından yenilgiyle ayrılması durumunda Mourinho’nun sert eleştirilere maruz kalabileceği konuşuldu.

TAM DESTEK VE TAKTİKSEL DEĞİŞİM

Buna karşın, Acun Ilıcalı’nın Mourinho’ya tam yetki verdiği ve “Hocam, neye ihtiyaç varsa çekinmeden yap. Başkan Ali Koç ve ben her zaman senin yanındayız, tüm sorumluluğu üstleniriz” diyerek destek sunduğu iddia edildi. Bu motivasyonla hareket eden Mourinho’nun, taktiksel anlamda önemli bir değişikliğe gittiği ve 3’lü savunma düzeninden vazgeçip 4’lü savunmaya geçiş yaptığı belirtildi.

ZAFERLE GELEN MORAL

Yapılan bu cesur değişikliklerin meyvesini verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe’nin, Trabzonspor’u mağlup ederek sahadan zaferle ayrıldığı ve bu galibiyetin, sezonun dönüm noktalarından biri olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli ekibin, bu sonuçla hem moral depoladığı hem de şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdüğü kaydedildi.