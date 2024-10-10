Acun Ilıcalı yeniden baba mı oluyor? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi?

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz ay İstanbul Boğazı'nda bulunan Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Nikahın ardından çiçeği burnunda çiftin bebek beklediği Çağla Altunkaya’nın hamile olduğuna dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; ünlü isim bu iddialara son noktayı koydu.

Ayça Çağla Ilıcalı, "Henüz hamile değilim. Sürekli yazılıp çiziliyor fakat hamile olduğumda zaten açıklarım. Bu işler kısmet işi, doğru zaman ne zamansa o zaman olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Yalova'da dünyaya gelen Ayça Çağla Altunkaya, ünlü televizyon yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı ile tanındı.

Eğitimini Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünde tamamlayan Altunkaya, eğitim hayatı boyunca amatör olarak basketbol takımında yer aldı.

Ayça Çağla Altunkaya özellikle sosyal medya paylaşımları ve Acun Ilıcalı ile olan ilişkisi nedeniyle takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.