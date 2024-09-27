Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın paylaşımı! ‘Saldırıyı şiddetle kınıyorum’

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'dan Serhat Akın paylaşımı! ‘Saldırıyı şiddetle kınıyorum’

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, sosyal medya hesabından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Acun Ilıcalı ise yapılan silahlı saldırı şiddetle kınadığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırıya uğradığını duyuran Serhat Akın için Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı'dan bir paylaşım geldi.

Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından yaptığı "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" açıklamasıyla duyurdu.

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ACUN ILICALI'DAN KINAMA!

Silahlı saldırıya Fenerbahçe yönetiminden ilk tepki geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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