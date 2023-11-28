Acun Ilıcalı'dan Süper Lig hamlesi. Hatayspor'la görüşecek

Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor, Bertuğ Yıldırım'ın ardından Avrupa'ya bir oyuncu daha gönderiyor.
İngiltere Championship ekibi Hull City, Hatayspor'un 22 yaşındaki maestrosu Dele-Bashiru'yu kadrosuna katmak için Akdeniz ekibiyle temaslara başladı.
Manchester City altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için devre arasında Hatayspor ile görüşmesi beklenen Acun Ilıcalı'nın transferi bitirmek istediği belirtildi.
Sabah'ın haberine göre Nijeryalı genç orta saha, sezon başında geldiği bordo-beyazlılarda, 13 maçta 4 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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