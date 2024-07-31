Acun Ilıcalı'nın başını ortağı yaktı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da bir türlü istenileni veremeyen Tete ile yollar ayrıldı.

Brezilyalı futbolcunun yeni durağı Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos oldu.

GALATASARAY TETE'DEN KURTULDU

Sarı-kırmızılılar bu transfer içi yeşil-beyazlılardan 4 milyon 750 bin euro kazanacak. Galatasaray Tete transferinden dolayı FIFA’dan aldığı cezayı da Panathinaikos ödeyecek.

Tete’nin takımdan ayrılması Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaratırken bu anlaşmanın gizli mimarı ortaya çıktı.

ESAT YONTUÇ ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontuç’un arkadaşı olan Panathinaikos başkanını bizzat ikna ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Tete’nin gitmesine yardın ettiği için Esat Yontuç’a teşekkür ederken “Acun Ilıcalı darbeyi ortağından yedi” yorumunda bulundu.