Acun Ilıcalı'nın başını ortağı yaktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı'nın başını ortağı yaktı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontuç Galatasaray'ı kurtardı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da bir türlü istenileni veremeyen Tete ile yollar ayrıldı.

Brezilyalı futbolcunun yeni durağı Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos oldu.

GALATASARAY TETE'DEN KURTULDU

Sarı-kırmızılılar bu transfer içi yeşil-beyazlılardan 4 milyon 750 bin euro kazanacak. Galatasaray Tete transferinden dolayı FIFA’dan aldığı cezayı da Panathinaikos ödeyecek.

Tete’nin takımdan ayrılması Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaratırken bu anlaşmanın gizli mimarı ortaya çıktı.

ESAT YONTUÇ ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontuç’un arkadaşı olan Panathinaikos başkanını bizzat ikna ettiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Tete’nin gitmesine yardın ettiği için Esat Yontuç’a teşekkür ederken “Acun Ilıcalı darbeyi ortağından yedi” yorumunda bulundu.

resim-2024-07-31-184148274.png

İlgili Haberler
Almanya'da Mesut Özil depremi
Son Haberler
Almanya'da Mesut Özil depremi Spor
Almanya'da Mesut Özil depremi
Maliyeden şok baskın. Kapalıçarşı'da hareketli saatler Ekonomi
Maliyeden şok baskın. Kapalıçarşı'da hareketli saatler
UEFA'dan temsilcilerimizi vuran karar Spor
UEFA'dan temsilcilerimizi vuran karar
Hannibal müşteri şoförün kulağını ısırarak kopardı Gündem
Hannibal müşteri şoförün kulağını ısırarak kopardı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Halk Kart kullananlar dikkat. Ödemeler hesaplara yattı Ekonomi
Halk Kart kullananlar dikkat. Ödemeler hesaplara yattı