Acun Ilıcalı'nın şaşırtan Yıldız Tilbe itirafı

Acun Ilıcalı katıldığı bir Youtube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın, Yıldız Tilbe hakkındaki düşünceleri gündem oldu.

Serpil Demir
Acun Ilıcalı'nın şaşırtan Yıldız Tilbe itirafı

Özel yaşamı ve kariyer hayatıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı en son "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuş ve Ilıcalı’ya eski yarışmacılardan Serkay Tütüncü'den sert bir açıklama gelmişti.

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"Çalışırken en çok zorlandığınız ünlü kimdi?" sorusu sorulan Acun Ilıcalı "O Ses Türkiye zamanı çok değerli sanatçılarla tanıştık. Yıldız Tilbe için ölsen çalışamazsın çok zordur dediler. Yıldız’la olduğumuz her dakika çok güzel geçti." dedi.

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Sosyal medyada "Çünkü doğal rol yapmıyor", "Kıskanıyorlar Yıldız'ı", "Neden o zaman bir sezon yer aldı?" yorumları yapıldı.

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