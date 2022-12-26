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Hull City ateşle oynuyor. Acun Ilıcalı'nın takımı galibiyete hasret kaldı

Hull City, İngiltere Championship'te Blackpool ile karşılaştı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:55
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Acun Ilıcalı'nın takımı galibiyete hasret kaldı. Hull City ateşle oynuyor

Hull City ateşle oynuyor. Acun Ilıcalı'nın takımı galibiyete hasret kaldı
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İngiltere Championship'te Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 24. haftada kendi sahasında Blackpoll'la 1-1 berabere kaldı.

Blackpoll 28. dakikada Sonny Carey ile öne geçerken, Hull 77'de Oscar Estupinan'la beraberliği sağladı.

Konuk ekip Blackpool'da Jordan Thorniley, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte puanını 25'e çıkaran Blackpool, küme düşme potasında kaldı.

4 maçtır kazanamayan Hull City ise 27 puana yükselerek 21. sırada küme düşme hattının bir basamak üstünde yer aldı.

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