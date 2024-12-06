Acun Ilıcalı'nın tek tek isimlerini açıklamıştı! Teklifler belli oldu

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, önceki gün yaptığı açıklamada, sarı lacivertli futbol takımındaki iç transfer görüşmelerine dair önemli detaylar verdi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic, Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile pazarlıklar devam ediyor.

Sabah Gazetesi'ndeki haberde, sarı lacivertli kulüpteki transfer görüşmelerinin perde arkasına yer verildi.

Bu sezon 4 milyon Euro alan Tadic'e aynı ücretin önerildiği, Sırp yıldızın 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ve iki taraf arasında görüşmelerin süratle ilerlediği belirtildi.

Haber detayında Fenerbahçe'nin Osayi Samuel'e geçtiğimiz hafta 3 yıllık kontrat teklif ettiği ifade edilirken, 26 yaşındaki sağ beke yıllık 2.2 milyon Euro'luk garanti ücret önerildiği kaydedildi.

İrfan Can için "Anlaşmaya çok yakınız" açıklaması yapan Ilıcalı'nın, oyuncuyla 3 yıllık sözlü mutabakata vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, milli oyuncunun 30 milyon TL olan yıllık maaşını 60 milyon TL'ye yükseltecek. 29 yaşındaki yıldız kısa süre içinde resmi imzayı atacak.