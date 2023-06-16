Adalar halkı akülü araçlardan bezdi

Adalar yollarında akülü araç yoğunluğu vatandaşın tepkisini çekiyor

Adalar halkı akülü araçlardan bezdi

Adalar’da akülü araçların çoğalması ve sokaklarda yoğunluk oluşturması Adalar halkının tepkisini çekiyor.

Sokaklarda yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandıklarını belirten vatandaşlar aynı zamanda gürültü kirliliği oluştuğunu da belirtti.

Adalar’da iddiaya göre korsan ve plakasız olan akülü araçların çokluğu Adalıların tepkisini çekiyor. Dar ada sokaklarının ana arterler gibi trafik alması, yollarda yoğunluk oluşturarak aynı zamanda ada dokusunun değişimine neden oluyor.

Dar olan ada yollarında yazın kalabalıklaşan nüfus sebebiyle yolda yürümek zorlaşırken, aynı zamanda iddiaya göre plakasız, yola çıkma izni olmayan çok sayıda akülü aracın yollara çıkması da yoğunluğa sebep oluyor.

Adalar Ulaşım ve Lojistik Yönergesi çerçevesinde elektrikli araçlara bireysel ve işletmeler için elektrikli araç kullanım izin belgesi ve bütün akülü araçların arkasında plaka olması gerekiyor.

Ancak Adalıların iddiasına göre, bazı araçlar plakasız ve ruhsatsız bir şekilde kullanılıyor.

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