Adalar'daki minibüs krizi büyüyor. Gözaltılar var

Adalar'da faytonların kaldırılmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler faaliyete başladı.

İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi ada sakinlerinin tepkisine yol açtı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşlar, Adalar'ın SİT alanı ve 'Yaya Bölgesi' olduğunu belirterek bugün İBB’nin araçlarını protesto etti.

Büyükada'da bulunan Çınar Meydanı ve İETT Garajı'nın bulunduğu Kurşunburnu mevkiinde bir araya gelen ada sakinlerine polis müdahale etti.

BAZI EYLEMCİLER GÖZALTINA ALINDI

Çınar Meydanı'nda yapılan müdahale esnasında fenalaşan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kurşunburnu mevkiinde bulunan İETT Garajı'nda bulunan 13 minibüsün garajdan çıkışını engellemeye çalışan vatandaşlara da polis müdahale etti.

Müdahale esnasında bazı vatandaşlar gözaltına alındı.