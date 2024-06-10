Adalet Bakanı ile HSK üyeleri arasında kriz çıktı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 5 Haziran 2024 tarihinde son zamanların en gergin toplantılarından birini gerçekleştirdi. HSK üyeleri kurula alınacak yaklaşık 40 müfettişin isimlerini belirledi ve imza için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a gönderdi. Fakat, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen listedeki isimlere kurul üyelerinin karşı çıkması ve kararnameye almaması Bakan Tunç’u kızdırdı.

TOPLANTIDA GERİLİM YÜKSELDİ

Bakan Tunç’un, Bakanlıktan gelen isimlerin kararnameye eklenmemesine tepki gösterdiği ve üyelerin kararnameye yazdığı bazı isimleri eleştirdiği kaydedilirken Tunç'un kurulun hazırladığı kararnameyi "yok hükmünde" olarak değerlendirdiği iletildi.

Kendilerine yöneltilen eleştirilere sessiz kalmayan bazı kurul üyelerinin de Bakan Tunç’a cevap verdiği ve toplantıda gerginliğin tırmandığı ifade edildi. Toplantıda Tunç ile Kurul arasındaki ipler kopma noktasına gelirken, Adalet Bakanı’nın atama kararnamesini hala imzalamadığı söylendi.

Söz konusu toplantıda kararnameye son şekli verilse de, Tunç’un imzası olmadığı için HSK’ya müfettiş alımı gerçekleşemedi.

TUNÇ'UN İSTEDİĞİ İSİMLER LİSTEYE GİRDİ

Tırmanan gerilimin sonrasında Tunç'un istediği bazı isimlerin müfettiş olarak alındığı ifade edilirken, krizin sebebinin Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın gönderdiği isimlerden kaynaklandığı kaydedildi. HSK, Bakan Yardımcısı Can’dan gelen listedeki isimleri kararnameye almadı.