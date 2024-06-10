Adalet Bakanı ile HSK üyeleri karşı karşıya. Yargıda müfettiş krizi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) 5 Haziran'da yapılan toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile HSK üyeleri arasında müfettiş ataması konusunda gerginlik çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Bakan Tunç, Bakanlıktan gelen listedeki isimlere kurul üyelerinin karşı çıkarak kararnameye almamasına tepki gösterdi.

HSK üyelerinin toplantı öncesinde kurula alınacak yaklaşık 40 müfettişin isimlerini belirleyerek imza için Bakan Tunç'a gönderdiği belirtiliyor.

GERGİNLİK NASIL ÇIKTI?

HSK, 5 Haziran 2024 tarihinde bu isimlerden dolayı son dönemin en gergin toplantılarından birini geride bıraktı.

Bakan Tunç'un Adalet Bakanlığından gelen isimlerin kararnameye alınmamasına sert tepki gösterdiği ve üyelerin kararnameye yazdığı bazı isimleri eleştirdiği öğrenildi. Tunç'un kurulun hazırladığı kararnameyi "yok hükmünde" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Bu eleştirilere sessiz kalmayan bazı kurul üyelerinin de Adalet Bakanı Tunç'a yanıt verdiği ve toplantıda gerginliğin tırmandığı bildirildi. Konuya ilişkin konuşan kaynaklar, toplantıda Bakan Tunç ile Kurul arasındaki iplerin tartışma esnasında kopma noktasına kadar geldiğini ifade etti. Tunç'un halen atama kararnamesini imzalamadığı öne sürülüyor.

TUNÇ'UN İSTEDİĞİ İSİMLER ALINDI, YARDIMCISI VETO YEDİ İDDİASI

Buna karşılık kararnameye Tunç'un istediği bazı isimlerin müfettiş olarak alındığı vurgulanırken asıl krizin Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın gönderdiği isimlerden kaynaklandığı belirtidi. HSK'nın Bakan Yardımcısı Can'dan gelen listedeki isimleri kararnameye almadığı öğrenildi.

Toplantıda kararnameye son şeklinin verildiği ancak halen Bakan Tunç'un imzalamamasından dolayı HSK'ya müfettiş alımının gerçekleşmediği öğrenildi. Bakanlık kaynakları ise kurul toplantısında böyle bir gerginliğin yaşanmadığı, zaman zaman kurulda farklı görüşlerin olmasının doğal olduğunu dile getirildi.

MÜFETTİŞLER NEDEN ÖNEMLİ?

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı görev yapan müfettişler, kurulun aldığı kararı uyarınca hâkim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmalara bakıyor. Müfettişler, bunun yanında belli aralıklarla hâkim ve savcıları da denetleyerek haklarında kurula rapor düzenliyor. Müfettiş olarak atanabilmek için yargıda en az beş yıl başarıyla görev yapmak şart koşuluyor.

Adalet Bakanı da HSK Başkanı sıfatıyla HSK Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma yetkisine sahip. Müfettişlerin görev yaptığı Teftiş Kurulu da yasaya göre HSK Başkanı'nın "gözetiminde" görev yapıyor.