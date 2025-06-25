Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelen sürpriz değişikliği açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelen sürpriz değişikliği açıkladı

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelen değişiklik hakkında bilgi vererek "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. 1 yıl ceza alan 18 gün cezaevinden kalacak. 2 yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinden kalacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelecek değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.

Kamuoyunda yatarı yok olarak bilinen cezalara ilişkin düzenlemeye gildiğini belirten Bakan Tunç, "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" dedi.

"İKİ YIL CEZAYA 36 GÜN"

Düzenlemeler sonucunda Tunç, "İki yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin onda biri dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirecek. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalacak. Altı ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Motosiklet sürücüsü otomobilin altına savruldu
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede! CHP’li Karaoba’dan sert çıkış
Murat Dağı’nda maden tehdidi: Zeytinlikler tehlikede!
Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelen sürpriz değişikliği açıkladı
Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelen sürpriz değişikliği açıkladı
Galatasaray kalecisi ve sol bekini aynı takımda buldu
Galatasaray kalecisi ve sol bekini aynı takımda buldu
Yürüme hızınız ömrünüzü öngörüyor mu? Adımlarınız sağlığınızı ele veriyor
Yürüme hızınız ömrünüzü öngörüyor mu? Adımlarınız sağlığınızı ele veriyor