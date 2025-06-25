Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelen sürpriz değişikliği açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi ile gelecek değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.

Kamuoyunda yatarı yok olarak bilinen cezalara ilişkin düzenlemeye gildiğini belirten Bakan Tunç, "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" dedi.

"İKİ YIL CEZAYA 36 GÜN"

Düzenlemeler sonucunda Tunç, "İki yıl ceza alan, koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin onda biri dediğimiz, yani en az 36 gününü cezaevinde geçirecek. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalacak. Altı ay ceza almışsa en az 9 gün cezaevini görecek" dedi.

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