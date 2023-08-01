Adalet Bakanı Tunç, İzmir’de İsveç Konsolosluğu binasına saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Tunç, İzmir’de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı ve adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Adalet Bakanı Tunç, İzmir’de İsveç Konsolosluğu binasına saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, İzmir'de bulunan İsveç Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınadığını açıkladı.

Tunç, paylaşımda “İzmir’de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

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