Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil

Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Tunç: Yargıyı tehdit etmek kimsenin haddi değil

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" ifadelerini kullandı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılmasının asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir" dedi.
Adalet Bakanı Tunç, anayasanın 138. maddesine göre hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar hukuk devletinde asla korunamaz."

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