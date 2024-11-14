Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi paylaşımı

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi paylaşımı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan TBMM Adalet Komisyonu üyelerine ve destek veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Söz konusu yasal düzenlemenin yasalaşması sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"9. Yargı Paketiyle; adalet hizmetlerimizin etkinliğinin artırılması, yargısal süreçlerin hızlandırılması, suçla etkin mücadelenin sağlanması, ceza adalet sisteminin ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarının genişletilmesi amaçlanmıştır. Kanun teklifinin yasalaşması sürecinde emeği olan TBMM Adalet Komisyonu üyelerimize ve destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Son Haberler
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı
Eğitim Bakanı Tekin, 2025 Bütçesini Açıkladı
Juliopolis Antik Kenti'nde tarihi bulgular gün yüzüne çıktı
Juliopolis Antik Kenti'nde tarihi bulgular gün yüzüne çıktı
Kayyum protestosu Ankara'da büyüyen tepkiler
Kayyum protestosu Ankara'da büyüyen tepkiler
Marmara Denizi'nde ulaşımına poyraz engeli
Marmara'da ulaşımına poyraz engeli
SON DAKİKA: Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
SON DAKİKA: Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı