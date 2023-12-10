Adalet Bakanı Tunç’tan Kritik ‘yargı paketi’ açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnfaz sisteminde köklü değişikliklerin de yer aldığı yargı paketi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“ÇALIŞMA TASLAK AŞAMASINDA OLUP, HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR”

Tunç, paketin henüz taslak olduğunu ve tamamlanmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Yargı paketine ilişkin olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunulmaktadır. Çalışma taslak aşamasında olup, henüz tamamlanmamıştır. Tamamlandığında milletvekillerimizin takdirine sunulacak olup, meclis grubumuzdaki çalışmanın ardından nihai şeklini alacak ve kanun teklifini verecek olan milletvekillerimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

PAKETTE NELER VAR?

Yargı Paketinin taslak metnine göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt ve üst sınırı yükseltilecek.

Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na gelecek. Denetimli serbestlik kriterleri değişecek. Yeni yargı paketinin taslağına göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

“DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ 3 YILI AŞAMAYACAK”

Denetimli serbestlik her hükümlüye 1 yıl uygulamak yerine cezayla orantılı olarak uygulanacak. Buna göre, hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi 3 yılı aşamayacak.

“KADINLARA ERKEĞİN SOYADINI ALMA ZORUNLULUĞUNU KAPSAYAN MADDE YENİDEN DÜZENLENECEK”

AYM’nin iptal kararı doğrultusunda, Türk Medeni Kanunu’nda kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenlenecek. Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.