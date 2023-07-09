Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışların neden olduğu taşkınlarda zarar gören vatandaşlar için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Adalet Bakanı Tunç’tan selzedelere geçmiş olsun mesajı

Editör: Serkan Talan

Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Karadeniz Bölgemizde etkili olan yoğun yağışlar neticesinde; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve çevre illerimizin şehir merkezi ile ilçe ve beldelerinde meydana gelen taşkınlardan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD koordinesinde devletimizin ilgili kurumları ve belediyelerimiz kriz merkezleri bünyesinde teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir. Rabbim her türlü afetten bizleri muhafaza etsin.”

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