Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, istifa eden MHP'li 3 vekil hakkında konuştu 'Altın kaçakcılığı iddiaları gündemdeydi...'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nasuh Mahruki'nin tutuklanması ve MHP'li 3 vekil hakkındaki altın kaçakcılığı iddiaları hakkında konuştu. Tunç, MHP'li 3 vekilin istifa etmesi sonrasında altın kaçakcılığı iddiaları hakkında, "Yargımıza intikal etmiş adli soruşturma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partiden istifaları istenen Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifa dilekçelerinin kabul edildiğini bildirdi.Yalçın milletvekillerinin neden istifalarının istendiğini belirtmemişti. Üç vekilin, Dubai’den milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirerek komisyon aldıkları iddia edildi.

TUNÇ: SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

İddialara ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuştu. Tunç, "Yargımıza intikal etmiş adli soruşturma söz konusu değil." ifadelerini kullandı. Yasadışı bahis konusuna ilişkin ise Tunç, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi korumamız lazım." dedi.

Tunç'un açıklamalarında öne çıkan diğer satırlar ise şu şekilde;

NASUH MAHRUKİ AÇIKLAMASI

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmaların yapıldığını görüyoruz. Gerçek hayatta bir hareket bir beyan suç teşkil ediyorsa, sosyal medya yoluyla yazılı ya da görsel basınla paylaşılması da suç teşkil eder. Dolayısıuyla yargımızda sosyal emdya paylaşımlarında bir suç unsuru görürse soruşturma başlatıyor. Tabi burada bizim bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olanlar yargı mensupları.