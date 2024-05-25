Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un acı günü

İsmail Çetinkaya'nın cenazesi, Bakan Tunç'un da hazır bulunduğu törenle memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde toprağa verildi.

Ulukaya Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Ertan Şahin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Harun Ceylan, çeşitli mülki ve idari yetkililer, güvenlik güçleri, merhumun ailesi ve sevenleri ile birlikte çok sayıda vatandaş iştirak etti.

İsmail Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namaz ve edilen duaların ardından Ulupınar köyü mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.