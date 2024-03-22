Adalet Bakanı YSK yasağını tanımadı. Kanuna rağmen propaganda yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün seçim yasaklarının başlamış olmasına rağmen Bartın’da katıldığı ve “resmi ziyafet” kapsamına girebilecek olan iftar yemeğinde muhalefeti eleştirdi ve AKP’nin adayına oy istedi.

Yılmaz Tunç, resmi ziyafet verilmesinin yasak olmasına rağmen, Bartın’da AKP’nin logo ve flamalarıyla düzenlenen iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu ve AKP propagandası yaptı.

Muhalefet partilerine yönelik, “Neredeler şimdi? Çil yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi birbirlerine düştüler. Allah korusun bunlar iktidara gelmiş olsalar cumhurbaşkanı ve yardımcıları, bunlar iktidarı paylaşabilirler miydi? Paylaşamazlardı. İşte böyle bir kaosa millet müsaade etmedi.” İfadelerini kullandı ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri işaret etti.

Yaptığı konuşmada, yasağı tanımadan propaganda yapan Adalet Bakanı, “Şimdi 31 Mart’ta şehirlerimizi en güzel şekilde yönetecek başkanlarımızı seçeceğiz. Onlarla uyumlu çalışacak milletvekillerimiz, kabinemiz, hükümetimiz… İnşallah önümüzde seçimsiz geçecek 4 yıl istikrar süreci var.” söyleminde bulundu.

Düzenlenen yemekte; AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AKP İl Başkanı Yaşar Arslan ile Kozcağız Belediye Başkanı ve AKP Belediye Başkan adayı Mustafa Karaman da konuşma yaparken Tunç, seçim irtibat bürosunu gezdi. Daha sonra ise esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimine göre, seçim yasakları dün itibarıyla başladı. Yasaklar başlayana kadar seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasaklandı.

Vatandaşların elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlar ile telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndererek propaganda yapılamayacak ama siyasi partiler üyelerine mesaj gönderebilecek.

Oy verme gününden önceki 10 gün boyunca; yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasaklandı.

BAKAN VE VEKİLLERİ KAPSAYAN YASAKLAR

Bakanlar ve milletvekillerinin yurtiçindeki seçim propagandası ve gezileri, makam otomobilleri ya da resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapılamayacak. Propaganda amaçlı gezilerde, karşılama ve uğurlama töreni yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

Bakanlar, milletvekilleri ve adayların yaptığı propaganda gezilerine, hiçbir memur katılamayacak.