Adalet Bakanı'ndan genel af açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de yok. 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" açıklamasında bulundu.

“CHP’YE KAYYUM ATANACAK” İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündeme getirdiği "CHP'ye kayyum atanacak" iddiası sorulan Bakan Tunç "Bu tip paylaşımlar doğru değil, itibar edilmemeli. O paylaşımlar nedeniyle tedirgin olan insanlar olabilir. Böyle bir paylaşım soruşturma konusu olursa cumhuriyet savcılıkları dün akşam olduğu gibi devreye giriyor" ifadelerini kulandı.

ÖNDER HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakan Tunç ayrıca Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: