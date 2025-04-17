Adalet Bakanı'ndan genel af açıklaması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı'ndan genel af açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kamuoyunda tartışılan infaz yasası ve 55 bin kişinin affedileceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni infaz düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi bir af söz konusu değil. Düzenleme ceza adaleti sistemiyle ilgili. Herhangi bir af söz konusu değil, böyle bir gündemimiz de yok. 55 bin kişinin affedileceği şeklindeki değerlendirme doğru değil. Şu anda teknik çalışma devam ediyor. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" açıklamasında bulundu.

“CHP’YE KAYYUM ATANACAK” İDDİASI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın gündeme getirdiği "CHP'ye kayyum atanacak" iddiası sorulan Bakan Tunç "Bu tip paylaşımlar doğru değil, itibar edilmemeli. O paylaşımlar nedeniyle tedirgin olan insanlar olabilir. Böyle bir paylaşım soruşturma konusu olursa cumhuriyet savcılıkları dün akşam olduğu gibi devreye giriyor" ifadelerini kulandı.

ÖNDER HAKKINDA AÇIKLAMA

Bakan Tunç ayrıca Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"DEM Parti’yle randevulaşmıştık. Sırrı Süreyya beyin rahatsızlığı nedeniyle bunu biraz ötelemek durumunda kaldık. Tüm odaklandığımız nokta şu anda Sırrı Süreyya beyin bir an önce iyileşip aramıza dönmesi. Düne göre daha iyi olduğunu öğrenmemiz sevindirici."

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