Adalet Bakanından kapatılan Madımak davası açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas katliamı davasının düşürülmesine ilişkin, "30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. Mahkeme davayı düşürdü. "Suç ortağısınız" demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanından kapatılan Madımak davası açıklaması

Sivas Katliamı davasının 30 yıl sonra zaman aşımı nedeniyle düştü.

Karara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır." diyerek tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da karara ve gelen tepkilere yanıt verdi.

Tunç Kılıçdaroğlu'nun suç ortağısınız sözlerini hatırlatarak "Sivas davasında firari 3 sanığın zaman aşımı nedeniyle sürenin dolmuş olması nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza siz suç ortağısınız diye beyanatta bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat." dedi.

1993 yılında meydana gelen olay sonrası yargılama sürecinin başladığını ve mahkumiyetler verildiğini söyleyen Tunç, "Sanıklar hükümlü durumda, cezalarını çekmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Firari olan 3 sanık yakalanamadığı için yargılama sürecinin yapılamadığını belirten Tunç, "Kırmızı Bülten de sonuç vermedi. Bu anlamda 30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı oldu." ifadelerini kullandı.

"SAHİBİNE İADE EDİYORUZ"

İnsanlığa yönelik suçlarla ilgili zaman aşımı uygulamasının AK Parti iktidarı döneminde kaldırıldığını hatırlatan bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama 93 tarihinde yürürlükte olan ceza kanununda bu hüküm yoktu. Suçun işlendiği tarihteki hüküm dikkate alındığı için zaman aşımı süresi dolunca mahkeme davanın düşmesine karar verildi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve suç ortağısınız demek çok çirkin bir davranış. Ne hukuki ne ahlaki. Bu nedenle bu beyanatları sahibine iade ediyoruz."

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