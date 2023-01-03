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Vural Avar Paşa öldükten sonra Adalet Bakanlığı'ndan genelge

28 Şubat hükümlüsü Vural Avar’ın cezaevinde ölüme terk edilmesi sonrası Adalet Bakanlığı genelge yayınladı. Genelge ile sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle cezaların hafifletilmesi hükümlünün talebi olmadan gerçekleşecek.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 13:04
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 Adalet Bakanlığı’ndan hasta hükümlüler için genelge

Vural Avar Paşa öldükten sonra Adalet Bakanlığı'ndan genelge
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Adalet Bakanlığı sürekli hastalık, sakatlık, kocama sebebiyle hükümlülerin cezalarının hafifletilmesi ve kaldırılması başlıklı genelge yayımladı. Genelgeye göre başsavcılıklar bu durumdaki kişilerin talebi olmaksızın sağlık durumları ile ilgili reesen tespit işlemi başlatabilecek.

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar’ın ölümünün ardından, “Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler”e yönelik bir genelge yayımladı. Bakan Bozdağ, bu durumdaki kişilerin hastalıkları nedeniyle başvurularının tahliye işlemi mahiyetinde kabul edilmesini istedi.

Avar’ın vefatının ardından bu durumdaki tutuklu ve hükümlüler için af konusu gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir canlı yayında şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Vural Avar'la ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi. Biz merhum Avar'a bu dileği ilettik. Çünkü müracaat etmesi gerekiyor sürecin başlaması için. Fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan, yani çok az bir süre önce müracaatı oldu. Biz hemen işlemleri başlattık. Ve süratle işlemlere tekemmül ettirmeye sürdürürken bu arada rahmete kavuştu."

8 MADDELİK GENELGE YAYINLANDI

Bakan Bozdağ imzalı 8 maddelik genelge bütün Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kurumlarına gönderildi. Genelgede hükümlülerin bizzat veya kanuni temsilcileri aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na veya doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına yaptıkları talep üzerine yada Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen başlatılan cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerini havi evrakın Bakanlık aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı makamına gecikmeksizin eksiksiz olarak sunulabilmesi amacıyla 1 Ocak 2006 tarih ve 20 sayılı genelgenin güncellenmesine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Genelde şöyle denildi:

Hükümlülerin durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespiti için tam teşekküllü bir devlet hastanesi sağlık kuruluna sevk edilmesi.

Hükümlüye tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alındıktan sonra evvelce verilmiş tüm tetkik ve raporlar da talebine eklenerek, hükümlünün durumunun sürekli hastalık, sakatlık veya kocama hali olup olmadığının teşhis ve tespitine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan bilimsel ve teknik görüş istenilmesi

Adli Tıp Kurumu’na görüş için gönderilen evrakın tasdikli birer örneğinin Cumhuriyet Başsavcılığındaki dosyasında saklanması,

Hükümlünün, muayenesi istenmedikçe ve muayene için gün alınmadıkça bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adli Tıp Kurumu’nun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmemesi,

Adli Tıp Kurumu’nun hükümlüde bahsedilen hastalıkları tespit etmesi halinde ilgili evrakın derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi

Adli Tıp Kurumu’nun hükümlüde, “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama” hallerinin bulunmadığına dair teşhis ve tespiti durumunda sadece kurumun bu teşhis ve tespitini içeren görüşü ile sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneğinin Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi,

Hükümlünün veya kanunu temsilcisinin talebinden vazgeçmesi ya da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen başlatılan işlemleri reddetmesi halinde cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerinin sürdürülebileceği hususunun değerlendirilmesi,

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması işlemlerine tevessül olunamayacağından, bu şekilde talebin tahliye işlemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde takdir edilmesi…

 

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rahatsız
3.01.2023 13:35
ölenlerin vebali sizin omuzlarınızda vicdansızlar.  
 
Onlar onurlariyla girdiler başları dikti hep cezaevin
3.01.2023 13:16
Çok komikisiniz hayırdır başınıza tasmi dustu 80 90 yaşındaki kendi ihtiyaclarini zor gören insanlar eziyet yaptıktan ve cenazelerçıkmaya başlayınca mi vicdana gelindi onlar onurlu insalar  
 
vatancıyız
3.01.2023 13:08
Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür. ORHAN GAZİ  
 
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