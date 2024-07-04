Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor

Adalet Bakanlığı, yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması için yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarına göre, Denizli, Muğla ve Uşak illerini kapsayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale illerini kapsayan Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete başladı. Ayrıca, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni bir adliye teşkilatı kuruldu ve Fethiye yargı alanından ayrılarak Seydikemer ilçesi sınırları içinde hizmet verecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemelerin ihtisaslaşmasının sağlanması ve yargı çevrelerinin yeniden düzenlenmesiyle, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu kapsamda, Seydikemer Adliyesi'nin Ağır Ceza Mahkemeleri, Fethiye Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresine dahil edildi ve yeni kurulan diğer mahkemelerin yargı çevreleri de belirlendi. Bakan Tunç, bu adımların yargının etkinliğini artıracağını ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşmalarını sağlayacağını ifade etti.

76241.jpg

İlgili Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü
Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak
Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak
Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı kaldırılacak mı?
Engellilere yönelik ÖTV'siz araç satışı kaldırılacak mı?
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
Sinop'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 yaralı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
New York borsası kapanış verileri açıklandı
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Kasırga faciasında ölü sayısı yükseldi
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
Zambiya, Paris 2024'ü sallamaya geliyor
İstanbul'da helikopterli 'huzur' operasyonu
İstanbul'da helikopterli 'huzur' operasyonu
Son Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü Yerel Haberler
Dumlupınar’da yangın büyümeden söndürüldü
Makas atarken taksiyle çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Makas atarken taksiyle çarpıştı: 3 yaralı
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama Yerel Haberler
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 18 tutuklama
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu Yerel Haberler
Husumetlisini yolda görünce tabancayla vurdu
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı Yerel Haberler
Sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı
Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak Gündem
Bakan Kurum deprem illerinde incelemelerde bulunacak