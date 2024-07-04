Adalet hizmetlerine erişim kolaylığı için çalışmalar sürüyor

Resmi Gazete'de yayınlanan son Hakimler ve Savcılar Kurulu kararlarına göre, Denizli, Muğla ve Uşak illerini kapsayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale illerini kapsayan Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi faaliyete başladı. Ayrıca, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni bir adliye teşkilatı kuruldu ve Fethiye yargı alanından ayrılarak Seydikemer ilçesi sınırları içinde hizmet verecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemelerin ihtisaslaşmasının sağlanması ve yargı çevrelerinin yeniden düzenlenmesiyle, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasının amaçlandığını belirtti. Bu kapsamda, Seydikemer Adliyesi'nin Ağır Ceza Mahkemeleri, Fethiye Ağır Ceza Mahkemeleri yargı çevresine dahil edildi ve yeni kurulan diğer mahkemelerin yargı çevreleri de belirlendi. Bakan Tunç, bu adımların yargının etkinliğini artıracağını ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ulaşmalarını sağlayacağını ifade etti.