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Adalet Sarayı önünde damat dehşeti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Adalet Sarayı önünde, E.T. tartıştığı kayınvalidesi A.Ö. yü silahla vurularak yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 11:56
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Adalet Sarayı önünde damat dehşeti

Adalet Sarayı önünde damat dehşeti
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İHA'nın haberine göre, Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde kayınvalidesi ile E.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. yanında bulunan silahla kayınvalidesini yaraladı. 

Kanlar içinde kalan kadın yere yığılırken şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan E.T.’nin 2 çocuklu eşinin boşanmak istediği; E.T. nin ise boşanmak istemediği öne sürülürken, yaralı A.Ö.’nün yanında bulunan iki kadın da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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