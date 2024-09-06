Adaletsizliğin filmi yeniden gündem oldu

Düzenleme: Sinan Başhan
Adaletsizliğin filmi yeniden gündem oldu

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın “Kara para aklama” davasında 40 yıla kadar hapisle yargılanırken tahliye edilmesi Türkiye’deki adalet sistemini yeniden tartışma konusu yaptı.

Tartışmalar kamuoyunda yoğunlaşırken Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve Zeki Alasya’nın adalet sistemini hicveden “Pardon” filmini de gündeme getirdi. Filmin sosyal medyada paylaşılan “tahliye” sahnesi büyük ilgi gördü.

Sıradan birer vatandaş olan üç kafadar arkadaşın hayatı, içlerinden birinin bir fobisi yüzünden tamamen değişecektir.

Vaktinden çok sonra askerliğini yapan İbrahim nerede bir resmi kıyafet görse hemen oradan kaçar olmuştur.

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Sadece masum bir korku gibi gözüken bu fobisi yüzünden sevdiği arkadaşları ve kendisinin başına gelmeyen kalmaz. Arkadaşlarıyla beraber kendini mahkeme salonlarından, hapishaneye kadar uzanan bir yolculukta bulur.

Neler olup bittiğini anlamadan cezaevine düşen, üç arkadaşın serüveni aslında Türkiye’de adalet sisteminde yaşanan çarpıklıkların da kısa bir özeti.

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