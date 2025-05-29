Adalı’dan Rafa iddialarına cevap: Formasını alırlar

Adalı’dan Rafa iddialarına cevap: Formasını alırlar

Rafa Silva’nın Galatasaray’a transfer olacağına dair iddialara cevap veren Adalı, “Galatasaray, Rafa Silva'nın ancak formasını alır” dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray’a transferi haberleri çıkan Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galatsaaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Rafa Silva ile ilgili övgü dolu açıklamalar yapmasının ardından Portekizli yıldızın sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı iddia edilmişti. Orta Çizgi’de yer alan habere göre; bu iddialara Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı sert cevap verdi. Adalı, "Galatasaray, Rafa Silva'nın ancak formasını alır. Sizler de gidip forma alın" ifadelerini kullandı

Serdal Adalı'nın bu sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla ilk sezonunda 48 maçta 18 gol ve 13 asiste imza attı.

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