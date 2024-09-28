"Adam mısın sen" kavgası can aldı

Cinayetle biten olay, Köse Sokak Doğu Kışla Pazaryerinde gerçekleşti. Pazarcı esnafı Yiğit Laç ile husumetlisi E.T. arasında "Adam mısın sen?" diyerek başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kavgaya ayırmaya çalışan esnaf Ali B. ise bacağından yaralandı. 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit Laç hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.