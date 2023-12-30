Adana Demirspor'da Belhanda'dan sonra bir ayrılık daha

Geçtiğimiz günlerde Faslı yıldız Younes Belhanda ile yollarını ayıran Adana Demirspor Kevin Rodrigues'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Akdeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Kevin Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rodrigues'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

29 yaşındaki Portekizli stoper bu sezon mavi şimşekler ile 17 maçta forma giymiş ve 1 asist kaydetmişti.

​​​​​​​ ​​​​​​​