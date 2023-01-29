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Adana Demirspor'dan Assombalonga ve Arda Okan kararı

Adana Demirspor'da Assombalonga'nın sözleşmesi feshedildi. Genç oyuncu Arda Okan ise Karacabey'e kiralık gönderildi

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:13
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Adana Demirspor'da çifte ayrılık

Adana Demirspor'dan Assombalonga ve Arda Okan kararı
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Adana Demirspor, Britt Assombalonga ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Britt Assombalonga'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Adana ekibi ayrıca sol kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı TFF 2. Lig takımlarından TECO Karacabey Belediyespor'a kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Okan Kurtulan'ın, TFF 2. Lig kulüplerinden TECO Karacabey Belediyespor'a yarım sezon kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 20 yaşındaki Arda, sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

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