Adana Demirspor'da kötü gidişat devam ediyor

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Pendikspor, Adana Demirspor’u konuk etti.

Ev sahibi takım, 18. dakikada öne geçti. Denic’in sol taraftan kullandığı kornerde uzak köşede iyi yükselen Wilks’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0

Pendikspor, 42. dakikada farkı ikiye çıkardı. Orta sahadan aldığı topla beraber ilerleyen Wilks’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak köşeden filelere gitti: 2-0

58. dakikada gelişen Pendikspor atağında Wilks‘in yerden gönderdiği ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan Mehmet Doğan, müsait pozisyondaki Harris’e pasını aktardı. Harris'in sol ayağıyla gelişine yerden vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu: 3-0

66. dakikada Thuram’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan’ın sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu.

67. dakikada VAR’dan (video yardımcı hakem) gelen uyarı sonrası hakem Seyfettin Yılmaz, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Maçı 3-0 kazanan Pendikspor puanını 18'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Adana Demirspor ise -17 puanda kaldı.

FIFA, "Mavi Şimşekler"e farklı dosyalardan toplan 18 puan silme cezası vermişti. Adana ekibi bu sezon ligde çıktığı 9 maçta 8 mağlubiyet yaşarken, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.