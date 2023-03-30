Murak Sancak ölene kadar başkanlık yapacağını açıkladı

Mavi-lacivertlilerin gündemini değerlendiren Murat Sancak, Younes Belhanda'ya verilen para cezası hakkında konuştu. Mario Balotelli'nin ayrılık sürecini anlatan Murat Sancak, Vincenzo Montella'nın imza sürecinde yaşananları anlattı.

Radyo Spor'un sorularını cevaplayan Murat Sancak, gündemdeki istifa iddialarına da yanıt verdi. Murat Sancak son olarak Yunus Akgün'le ilgili de konuştu.

"UMARIM BİZİ ÖZLEMEZ"

Sportif direktör Gökhan Göktürk ile yolların ayrılması kararı hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Sancak, "Gökhan Göktürk ile 4-5 yıl önce çalışmaya başladık. Gelişmeler üzerine sportif direktörlük verdik. Efendi bizi dinleyen birisiydi. Hayatta böyle ayrılıklar olabiliyor. Daha önce birkaç kez istifasını vermişti. Ben de onu babacan şekilde fırçalayıp görevini sürdürmesini isterdim. 6-7 olunca ayrıldık. Umarım bizi özlemez. Hiçbir camia birilerine bağlı değildir. Kimsenin arkasından ağlayacak halimiz yok. Gökhan varken sportif direktör yardımcısı alacaktık. Alper Aslan'ı aldık. Önümüzdeki hafta da sportif direktörümüzü açıklayacağız. Spor camiasının içinde olan birisi. yurt dışında bir kulübün başkanlığını yapıyordu. Kulübün sahibiyle görüşüp görevini fesih etti. Tecrübeli bir arkadaşımız. Faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

MONTELLA KONUSU

Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları cevaplayan Murat Sancak, "Lig devam ediyor. Montella Trabzonspor ile anlaştı haberleri çıkıyor. Böyle bir şey yok. Trabzonspor da yolda yürürken böyle bir nezaketsizlik yapmaz. İşin raconunu bilirler. Sezon sonunda sözleşmesi bitince talip olabilirler. Biz uzatmak isteriz ama olursa olur olmazsa olmaz. Biz iyi anlaştığımız herkesle yola devam etmek istiyoruz. Kendisi gitmek isterse yapacağımız bir şey yok. Jesus'tan sonra en pahalı hoca. Ben fedakarlık yaptım" diye konuştu.

"BELHANDA, OKUMADI AMA İMZALADI"

Younes Belhanda'ya kestikleri 180 bin euroluk ceza hakkında değerlendirmelerde bulunan Murat Sancak, "Her futbolcu namusuyla çıkar oynar. Daha önce şu takımda oynamış falan diyorlar, öyle şeyler olmaz. Benim takımımda olmaz. Belhanda'yı bilmeyen dışarıdan yorum yapar. Takımı en çok sahiplenen futbolculardan birisi. Takım Trabzonspor'u yenmeye şartlanmıştı. Geri düşünce sorun oldu. Trabzonsporlu futbolcuların topu ondan ona atmasıyla sinirlendi. Yapmamalıydı ama hüngür hüngür ağladı. Bütün futbolcular ve hoca imzalı olarak Belhanda'nın takımda kalmasını istedi. Kadro dışında kalmasını düşündük, bir reaksiyon verilmeliydi. Kesilebilecek en yüksek cezayı kestik. İstese bu parayı ödemez. Verilebilecek en yüksek ceza 10 bin euro ama 180 bin euro ceza kestik ve okumadan imzaladı. Belhanda giderken buraya para kazandırmak istiyorum diyor. Yurt dışından 3-4 tane kulüp istiyor. Böyle insanları kaybetmek kolay değil" açıklamasını yaptı.

"BALOTELLI GİTMESEYDİ, HOCA GİDECEKTİ"

Mario Balotelli'nin ayrılık sürecine dair konuşan Murat Sancak, "Balotelli ile ilgili açıklamadığım bir şey açıklayayım. Eğer göndermemiş olsaydım hoca gidecekti. Hocanın şartı oydu. Bazen uyum açısından önemli. Bazen anlaşamıyorsun. Balotelli misyonunu tamamlamıştı. Tekrar gelse alır mıyım, alırım tabii. Onu seyrettiğim zaman zevk duyan bir adamım. Bugün Sion'un oyuncusu yapacak bir şey yok" dedi.

Takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama yapan Başkan Sancak, "Vargas ile de görüşüyorum. Daha sözleşmesi var. Benim mevkiime futbolcu alma sözleşmem bitince geleceğim diyor. Muric sözleşmem bitince bedava oynayacağım diyor. En çok da beni seviyorlar. Mütevazı olmayacağım. Onlarla baba oğul ilişkimiz var. Yunus Akgün, hakikaten benim oğlum gibi. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olsun istiyorum. Ancak başarı dileyebilirim" ifadelerini kullandı.

"MEZARA KADAR"

Adana Demirspor'un maaş ödemelerinde sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Murat Sancak, "Şu anda kulüplerin maddi sıkıntıları çok. 3-4 ay maaş veremeyen kulüpler var. Biz Allah'a şükür en son şubat maaşlarını ödedik. Biz bu kadar uğraşırken bilsinler. Hakk'ın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım demiştim. Sonra da 'pazara kadar değil mezara kadar' şarkısını paylaştım" diye konuştu.



