Adana Demirspor'u sarsan ayrılık

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Adana Demirspor'u sarsan ayrılık

Adana Demirspor'un genç yıldız oyuncusu Edouard Michut, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Takımın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Edouard Michut, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Michut, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için Adana Demirspor'a ve destekleri için taraftarlarımıza teşekkür ederim. Hepinize iyi bir sezon diliyorum. Kariyerime yeni bir projede devam etmenin zamanı geldi." notunu düştü.

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ
Fransız basını RMC Sport'un haberin göre; Michut, alacaklarının ödenmesinin için salı akşamına kadar kulübe süre verdi.

Michut'a beklenen sürede ödeme yapılmadığı ve oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.

27 MAÇTA OYNADI
Genç oyuncu, Adana Demirspor ile 27 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atan Michut, 3 asist yaptı.

21 yaşındaki orta saha, geçen sezon Paris Saint-Germain'den kiralanmış ve ardından genç oyuncunun bonservisi alınmıştı.

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