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Vincenzo Montella: Bu da bize bedel ödetti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 20:44
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Adana Demirspor'un hocasından flaş açıklamalar

Vincenzo Montella: Bu da bize bedel ödetti
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Avantaj elde ettikten sonra zihinsel bir düşüş yaşadık ve bu da bize bedel ödetti." dedi.

Vincenzo Montella, çok zor bir karşılaşma olacağını ve mücadelenin böyle geçeceğini bildiklerini belirterek, Ümraniyespor'un son 10 maçında yalnızca bir kez ilk yarıları mağlup kapattığının altını çizdi.

"BU DA BİZE BEDEL ÖDETTİ"
İkinci yarıda öne geçebilmek için uğraştıklarını ve bunu başardıklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, şunları söyledi: "Avantaj elde ettikten sonra zihinsel bir düşüş yaşadık ve bu da bize bedel ödetti. Tabii ki berabere kaldığımız için üzgünüz. Gol yedikten sonra net pozisyonlarımız da var ve değerlendiremediğimiz için üzgünüz. İki puan kaçırmış olduk. Bütün skorları kabul etmek zorundayız. Ümraniyespor'u da tebrik etmek gerekiyor. Maçlarına baktığınız zaman, sonuna kadar sahada kalan bir takım var."

"FORVET VARKEN ATTIK DA YEDİK DE"
Montella, Ümraniyespor karşısında direkt forvet oyuncusuyla maça başlamamasıyla ilgili olarak da "Futbolda ters bir şekilde bir şeyi kanıtlamak istediğinizde elinizde çok delil olmaz. Forvet varken gol attık, forvet varken de gol yedik." ifadelerini kullandı.

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