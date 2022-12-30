Adana Saimbeyli SYDV işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Adana Saimbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik ve kreş görevlisi, koordinatör ve eğitici olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.

KOORDİNATÖR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum olmamak.

3. 18-35 yaş arasında olmak (35 yaş dahil)

4. Erkek personel için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisinin bulunmaması.

5. Erkek personel için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

6. En az Eğitim Fakültelerinden veya Pedegojik Formasyonu olmak şartıyla Fen Edebiyat Fakültelerinden, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarından lisans mezunu olmak

7.Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güveliğine karşı suçları Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak.

9. Alınacak kişinin bedenen çalışacağı için; fiziksel olarak görevini yapmasına engeli, akıl rahatsızlığı vb. sağlık sorunu bulunmamak.

10. En az son 6 aydır Saimbeyli'de ikamet ediyor olmak.

11. ÖSM tarafından yapılan 2021-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden 60 puan almış olmak. (Başvuranlar arasından KPSS puanı en yüksek 5 aday Mülakata çağrılacaktır.)

12.Ücret/maaş olarak 1,5 asgari ücret verilecektir.

13.Müracaat eden adaylar yalnızca Eğitici veya Kordinator kadrolarından bir tanesine müracaat edebilme hakları vardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Kimlik Belgesi Fotokopisi

2.İkametgah Belgesi

3.Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir)

3.Sağlık Raporu (Aile hekimliğinden alınabilir. Mülakata çağrılacaklardan istenecektir.)

4.Diploma aslı, kurum yada noter onaylı örneği

5.Erkek adaylar için ehliyet belgesi

6. KPSS sonuç belgesi

7. Özgeçmiş

8. Eğitim Fakültesi Mezunu olmayanlar Pedegojik Formasyon Belgesi