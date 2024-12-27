Adana torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.

Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.

Adana torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Adana torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

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