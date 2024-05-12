Adana'da 2 TIR ve 5 otomobil zincirleme kaza yaptı. 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Adana'da 2 TIR ve 5 otomobil zincirleme kaza yaptı. 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Adana’da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolünü kaybederek karşı şeride devrilen TIR'a, 1 TIR ile 5 otomobil çarptı. Yaşanan zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak karşı şeride devrildi. Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR'a arkadan hızla çarptı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen 2’si ağır 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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