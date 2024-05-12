Adana'da 2 TIR ve 5 otomobil zincirleme kaza yaptı. 2'si ağır 6 kişi yaralandı

Saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak karşı şeride devrildi. Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR'a arkadan hızla çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen 2’si ağır 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.