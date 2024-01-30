Adana'da 9 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Minibüste dehşeti yaşadılar

Kaynak: İHA
Adana'da 9 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Minibüste dehşeti yaşadılar
Adana'da geçtiğimiz gün bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Adana’nı Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda dün saat 11.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı Karsan marka yolcu minibüsü ile Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Minibüste bulunan 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Temel Arkan ve yanındaki Seray Arkan'ın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kamera kayıtlarında minibüs ile otomobilin çarpışması sonrası yolcuların sağa sola savrulduğu görüldü. Bir yolcunun ise sürücünün kucağına düştüğü görüldüğü kaza anında yolcular, büyük bir panik yaşadı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmesi üzerine, otomobilde sıkışan Seray Arkan ekipler tarafından çıkarıldı, 9 yaralı da ambulanslarla hastaneye götürüldü.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Minibüs şoförü ise tedavisinin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

aw131105-01.jpgaw131105-02.jpg

Son Haberler
Odeabank’tan çalışanlarını üzen zam oranı Ekonomi
Odeabank’tan çalışanlarını üzen zam oranı
Şok İddia: Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara Yunan adaları şartı Gündem
Şok İddia: Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara Yunan adaları şartı
Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar Gündem
Kadınların bıçaklı sopalı meydan savaşı. Mahalleliye dehşet yaşattılar
Son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenlendi Dünya
Son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenlendi
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Hakkında 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz'dan Dilber yorumu. 'Canınızdan olursunuz' Gündem
Bir dönem pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz'dan Dilber yorumu. 'Canınızdan olursunuz'
IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti Ekonomi
IMF Türkiye'nin büyüme tahmini yükseltti