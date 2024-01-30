Adana'da 9 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Minibüste dehşeti yaşadılar

Adana’nı Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda dün saat 11.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı Karsan marka yolcu minibüsü ile Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Minibüste bulunan 7 yolcu ile otomobil sürücüsü Temel Arkan ve yanındaki Seray Arkan'ın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kamera kayıtlarında minibüs ile otomobilin çarpışması sonrası yolcuların sağa sola savrulduğu görüldü. Bir yolcunun ise sürücünün kucağına düştüğü görüldüğü kaza anında yolcular, büyük bir panik yaşadı.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmesi üzerine, otomobilde sıkışan Seray Arkan ekipler tarafından çıkarıldı, 9 yaralı da ambulanslarla hastaneye götürüldü.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilmişti. Minibüs şoförü ise tedavisinin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.