22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 05:55
Takip Et

Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 1 ölü
+
Aa
-

Taşçı Mahallesi Adana- Karataş kara yolundaki akaryakıt istasyonuna henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada kasiyer Ahmet Demir'e kurşunlar isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
2
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
3
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
4
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
5
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
6
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi
7
﻿Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi
﻿Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi
﻿Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak
﻿Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak
﻿Sermaye Piyasası Kurulu 57 memur alacak
﻿İstanbul’da ulaşım için öğrenci kartı kullanan sayısı 78 ilin nüfusundan fazla
﻿İstanbul’da ulaşım için öğrenci kartı kullanan sayısı 78 ilin nüfusundan fazla
﻿İstanbul’da ulaşım için öğrenci kartı kullanan sayısı 78 ilin nüfusundan fazla
﻿Doğuş Üniversitesi 31 akademik personel alacak
﻿Doğuş Üniversitesi 31 akademik personel alacak
﻿Doğuş Üniversitesi 31 akademik personel alacak
﻿İzmir'de olaylı gece: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿İzmir'de olaylı gece: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿İzmir'de olaylı gece: 2 kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.