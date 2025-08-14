Adana’da balkondan balkona silahlı çatışma!

Adana’da husumetli komşular arasında balkondan balkona silahlı çatışma anları film senaryolarını aratmadı. Balkona çıkanlar uzun namlulu silahlarla ateş ettiler. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 10 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu iki katlı eve, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahla ateş açıldı. Evin ikinci katındaki balkona çıkan 4 kişi, tabanca ve tüfeklerle karşılık verdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.P., F.K., O.B. ve C.E., polis tarafından gözaltına alınırken, husumetli oldukları kişiler kaçtı. Çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

