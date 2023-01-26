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Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu

Adana’da seyir halindeki bir otomobilin otoyolda lastiğinin patlaması korku dolu anlara sahne oldu. Otoyoldaki diğer araçlar, lastiği patlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:37
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Adana'da bir otomobilin lastiği patladı

Lastiği patlayan otomobil sürücüsü faciadan son anda kurtuldu
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İHA

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Mersin istikametine giden bir otomobilin lastiği patladı. Otoyolda bulunan diğer sürücüler, lastiği patlayan araca çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sürücü daha sonra aracını emniyet şeridine çekti.

 

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