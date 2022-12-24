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3 kişiyi tabancayla rehin aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir şahıs, 1 çocuk ve 2 kadını tabancayla rehin aldı. Polisin ikna çalışmalarının ardından çocuk ve kadınları bırakan şahıs, başına silah dayayarak kaçtı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:41
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Adana'da bir şahıs 3 kişiyi tabancayla rehin aldı

3 kişiyi tabancayla rehin aldı
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Öğretmenler Bulvarı'nda, 1'i çocuk 2'si kadın 3 kişinin silahlı zanlı tarafından rehin alındığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat ekibinin de olduğu çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucu şüpheli, çocuk ve kadınları serbest bırakıp başına silah dayayarak kaçtı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, çocuk ve kadınların rehin alınması ve polisin şüpheliyi ikna etmeye çalışması vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA)

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