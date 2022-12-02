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Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu

Adana'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'da bir günde 10 ayrı evi soyan hırsızlık şüphelisi, 256 ayrı güvenlik kamerası izlenip eşkalini belirleyen Bursa polisi tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:24
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Adana'da cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu

Cezaevinden izinli çıktı bir günde 10 ayrı evi soydu
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İHA'nın haberine göre, Osmangazi ilçesindeki Soğanlı, Alemdar, Sırameşeler, Küplüpınar, Fatih, Çiftehavuzlar, Çirişhane mahallelerinde son aylarda kapı kırmak sureti ile meydana gelen hırsızlık olaylarında yaklaşık 900 bin lira maddi zarar meydana geldi. 

Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve KGYS kameralarını takibe aldı. 

İncelemeler neticesinde polis, bir günde 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarını, Adana'da yine hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp Bursa'ya gelen O.Ç.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu sabaha karşı hırsızlık polisi tarafından kaldığı mekanda yakalanan O.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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