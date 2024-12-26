Adana’da değnekçi bu kez baltayı taşa vurdu: Polisten park parası istedi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’da boş bir arsada araçları park eden kişilerden park ücreti olan bir kişi suçüstü yakalandı. Sivil trafik polisinin radarına yakalan zanlının para alma anları cep telefonun kamerası ile görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki boş bir arsada korsan otoparkçılık yapıldığı bilgisine ulaştı.

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Sivil giysili polis, aracını park etmek istedi. Bu sırada polisin yanına gelen İ.H.B., 30 lira park ücreti istedi.

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Polis 50 lira verip, 20 lira para üstü aldıktan sonra aracını park etti. O anlar, diğer polisler tarafından kamerayla görüntülendi.

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Polisin telsizle anons etmesi üzerine bölgeye resmi ekipler sevk edildi. Para almadığını öne süren İ.H.B. gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

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