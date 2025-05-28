Adana’da denizde can pazarı! O anları kamera böyle kaydetti

Kaynak: İHA

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, deniz bisikletiyle kurtarıldı. Dramatik anlar kameraya yansıdı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren genç boğulmaktan son anda kurtarıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yumurtalık ilçesi sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sahilden deniz bisikletiyle açılan vatandaşlar, bir gencin denizde çırpındığını gördü. Gençler, boğulma tehlikesi geçiren kişiyi deniz bisikletine alarak kıyıya getirdi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtarılan gencin sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Adana’da denizde can pazarı! O anları kamera böyle kaydetti

Adana’da denizde can pazarı! O anları kamera böyle kaydetti

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