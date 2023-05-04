Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı

Adana'da hayali ayçiçeği yağı satışı yaparak Fransız ve Arap iş adamlarını 150 milyon lira dolandırdığı öne sürülen çete liderinin villası ve arabasında yapılan aramada servet bulundu.

Adana'da dolandırıcılık çetesinin liderinden servet çıktı

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede yürütülen soruşturmada, savcılıkça dün 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler dün Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet T. Y.'nin de arasında olduğu 37 şüpheliyi, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına aldı.

13 ADET ALTIN SAAT

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çete lideri şüphelinin villasında ve arabasında yapılan aramalarda ise 5 altın yüzük, 13 altın kol saati, iki altın tespih, 23 altın bilezik, 16 çeyrek altın, 1 çift altın küpe, 1 alyans, 19 bin euro ve 15 bin dolar ele geçirildi.

Operasyonunun dron görüntüleri de ortaya çıkarken, suçtan elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koydurulduğu belirtilmişti.

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