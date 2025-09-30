Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Adana'da Kiremithane dolmuşlarının Abidinpaşa Caddesi'ne girişleri Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla engellenince, dolmuş sürücüleri kontak kapatıp eylem yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi UKOME, Kiremithane dolmuşlarının merkez Seyhan ilçesine bağlı Abidinpaşa Caddesi'ne girişini yasakladı. Kararın tebliğ edilmesinin ardından Kiremithane dolmuşlarının şoförleri Abidinpaşa Caddesi'nde toplanıp, karara tepki gösterdi. Şoförler, kontak kapatıp eylem yapınca çarşı merkezinde trafik adeta kilitlendi. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Durumun çevredekiler tarafından polise bildirilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gazetecilere konuşan dolmuş şoförlerinden Kazım Dağhan, "Karar bizleri mağdur etti. Bizler buradan yolcu alamayacaksak işlerimiz düşecek. Eylem yapıp, hakkımızı arıyoruz" dedi.

Ufuk İdiz ise "Yıllardır bu güzergahı biz kullanıyoruz. UKOME, keyfi bir karar verdi. Bizleri mağdur etti, hakkımızı almak için eylemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Polisin şoförleri ikna çabası sürerken bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Adana’da dolmuş şoförleri kontak kapattı!

Son Haberler
Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı önünde engel kalmadı
Saran'ın Fenerbahçe başkanlığı önünde engel kalmadı
İzmir'de 3 firari hükümlü yakalandı
İzmir'de 3 firari hükümlü yakalandı
Borsa günü kayıpla kapattı (30 Eylül 2025)
Borsa günü kayıpla kapattı (30 Eylül 2025)
Kahraman öğretmen! 'Heimlich Manevrası' ile öğrencinin hayatını kurtardı
Öğretmenin 'Heimlich Manevrası' hayat kurtardı!
Uraz Kaygılaroğlu'nu kahreden haber!
Uraz Kaygılaroğlu'nu kahreden haber!